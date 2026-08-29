Вынос логистических центров на Украине и покупка еды зимой

Из года в год я читаю в иностранной прессе, что в России скоро будет дефицит еды. Большие надежды враги возлагали на 2022 год: они почему-то были уверены, будто мы завтракаем, обедаем и ужинаем в Макдональдсе, а котлета между булок — это высокая американская технология, которую русские дикари освоить не смогут никогда.