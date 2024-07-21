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Kamala Harris 'honored' to receive Biden’s endorsement for president

Kamala Harris 'honored' to receive Biden’s endorsement for president

Two hours after President Joe Biden announced he is ending his campaign run, Vice President Kamala Harris said she was "honored" to receive Biden's endorsement and intends to "earn and win" the Democratic nomination.

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