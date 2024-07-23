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Царьград

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Екатеринбургский оборонный завод ищет рабочих на зарплату в 120 тысяч рублей

Екатеринбургский оборонный завод ищет рабочих на зарплату в 120 тысяч рублей

"Уральский электромеханический завод" опубликовал 77 вакансий с высокими зарплатами."Уральский электромеханический завод" массово ищет рабочих.

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Комментарии
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Михаил Сенников
что то не верится!
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