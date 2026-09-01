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Джанашия о «Локо»: «Молодежь и новички должны не скулить, а взять себя в руки. Раньше они жаловались на отсутствие практики, теперь они ее получили. И к чему это привело?»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался о текущей ситуации в клубе.  Сегодня железнодорожники проиграли «Акрону» в FONBET Кубке России (0:0, пенальти – 4:5).

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