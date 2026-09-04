Политолог Киреев допустил затягивание конфликта США и Ирана до 2028 года

Полномасштабная война США с Ираном маловероятна из-за её огромной стоимости и необходимых военных ресурсов, однако нынешний конфликт может продолжиться до 2028 года и перерасти в более масштабное противостояние, заявил «ФедералПресс» политолог Владимир Киреев.