Индия атаковала три авиабазы Пакистана

Индия нанесла несколько ракетных ударов по пакистанским авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Рафики. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил исламской республики Ахмед Шариф Чоудри.
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