Индия атаковала три авиабазы Пакистана

Индия нанесла несколько ракетных ударов по пакистанским авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Рафики. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил исламской республики Ахмед Шариф Чоудри.