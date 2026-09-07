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SPLETNIK

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Софья Эрнст снялась для ювелирного бренда в нарядах от Вячеслава Зайцева

Софья Эрнст снялась для ювелирного бренда в нарядах от Вячеслава Зайцева

Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, стала лицом новой коллекции украшений So Posh by Alina Issa "Наследие: Вологодское кружево".

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