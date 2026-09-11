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IEA Sees 5.7 Million Bpd Oil Supply Plunge as Gulf Recovery Slips to 2027

The IEA just took another 1.4 million barrels per day out of its 2026 global oil supply outlook, and it no longer expects normal Gulf flows to return this year, according to a new agency report released on Friday.

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