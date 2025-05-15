Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минус еще один либерал

Минус еще один либерал

Гений про злодейства Страшную новость принес я в твой дом, Надежда. Зови детей! Я прочитала, что Константин Эггерт отказался от паспорта РФ, и у меня прямо опустились почки, понимаете? Ну и руки тоже, как же без них.

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