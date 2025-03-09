Романцев против полиграфа для судей: «Подобная процедура просто унизительна. Тем более выданные им данные не считаются доказательством вины»

— Бывший глава судейского комитета Хачатурянц выступил за возвращение полиграфа. Неужели он считает, что такими методами мы решим проблемы судейства? И не кажется ли вам, что это говорит об отсутствии веры в объективность и порядочность наших арбитров? — Ох уж это судейство! Ну сколько можно? Еще и про полиграф, который во всем мире используют для выявления преступников.
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