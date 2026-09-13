Кто на самом деле построил Киев. И почему этот факт скрывается во всех учебниках

Киев — мать городов русских. Колыбель трех братских народов. Место силы с невероятной энергетикой. Мы привыкли к этой истории с красивой картинкой: три брата-полянина (Кий, Щек и Хорив) и их мудрая сестра Лыбедь стоят на днепровских кручах и решают основать город.