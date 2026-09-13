Кто на самом деле построил Киев. И почему этот факт скрывается во всех учебниках

Киев — мать городов русских. Колыбель трех братских народов. Место силы с невероятной энергетикой. Мы привыкли к этой истории с красивой картинкой: три брата-полянина (Кий, Щек и Хорив) и их мудрая сестра Лыбедь стоят на днепровских кручах и решают основать город.
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Свежие комментарии
- Нефть есть, а топ...
Ага! Не какие то там "древние укры", а "настоящие" "археологические" торипольцы! Во, как! "Открытие"! А в остальном всё так, как и с "украми"... И "гигантские небоскрёбы" тогда, когда остальные были "не совсем человеками"... И славяне то ТОЖЕ (но ОБЯЗАТЕЛЬНО европецйские, бляаа..!) уже потом! И строить то стали тоже потом... Только, почему то леса корчевали и землю копали там, гду УЖЕ были "небоскрёбы" трипольцев (ну, те, что вместо "укров")! Новая сказка на новый лад. Потом "укров" ТЕПЕРЕШНИХ станут называть ТРИПОЛЬЦАМИ, но обязательно европейскими, что бы, не дай Бог, не стать соплеменниками "клятых москалей - славян! Фу, е... вашу ..., "укры", "укропы", "хохлы" и бандерва, НЕ УНИМАЕТЕСЬ таки! Опять "Великие"... А море то Чёрное выкопали трипольцы, али, таки, пращуры хохлов? А?! А у трипольцев, что СТАЛЬ плавили, когда прочие римляне ещё бронзу осваивали, уже краны подъемные были для строительства "небоскрёбов"?
Сказки для Мурзилки! Когда монголы со своим Игом раздухарились - они дважды пытались завоевать "Европу", но НЕ смогли пройти конницей выжженные солнцем степи. Они историй не писали, но дошли бы до Берлина, если по пути можно было кого то ограбить и сожрать!
Похоже, что это из современного украинского учебника истории.
Ну почему же, тема раскрыта: народы всей земли пошли из Киева. Ккраина- матерь всех народов.
Ля-ля-ля - три рубля!!!
Даже не бредятина, а просто мутный поток сознания.
Аффтарю что, платят за знаки? Ну, так даже при такой мотивации его хватило ненадолго!
Жаль времени, потраченного на прочтение..
Тема сисеГ не раскрыта!