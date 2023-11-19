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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете

«Ред Булл» провел лучший сезон в своей истории. Команда выиграла Кубок конструкторов, Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023, а на Гран-при Лас-Вегаса Серхио Перес обеспечил себе второе место.

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