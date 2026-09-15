Губернатор Федорищев сообщил о массированной атаке БПЛА на Самарскую область

Самарская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о нескольких десятках сбитых и подавленных беспилотников.
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