Суд оставил в силе запрет на общение между собой для сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы не снял запрет на общение для сестер Хачатурян. Девушки находятся под следствием уже восемь лет.
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