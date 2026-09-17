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Владимирские новости

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Во Владимире рейд «Ночной город» выявил 25 правонарушений

Во Владимире рейд «Ночной город» выявил 25 правонарушений

В ходе рейда «Ночной город» во Владимире полицейские составили 4 протокола на несовершеннолетних, гулявших ночью без взрослых, и выявили повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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