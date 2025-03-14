"Давно пора что-то делать": В РПЦ прокомментировали проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В РПЦ считают, что реклама магических услуг позволяет манипулировать людьми.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в РПЦ поддерживают законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг.