Во Франции правящая коалиция и союз левых вровень завершили первый тур выборов в парламент

Правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) практически с одинаковым результатом завершили участие в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.
Правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) практически с одинаковым результатом завершили участие в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.
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