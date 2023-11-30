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Ливерпуль — ЛАСК: прогноз на матч 30 ноября 2023, Лига Европы

Ливерпуль — ЛАСК: прогноз на матч 30 ноября 2023, Лига Европы

30 ноября в английском городе Ливерпуль состоится матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» на своей домашней арене «Энфилд» будет принимать «ЛАСК».

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