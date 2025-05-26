✅Крымские участники СВО или их родственники могут получить деньги вместо земельного участка не выходя из дома ❗️Сейчас крымские бойцы СВО могут получить миллион рублей сразу, чтобы не ждать выдачи участка.
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✅Крымские участники СВО или их родственники могут получить деньги вместо земельного участка не выходя из дома ❗️Сейчас крымские бойцы СВО могут получить миллион рублей сразу, чтобы не ждать выдачи участка.