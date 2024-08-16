Есть предложение: надо бесплатно раздавать квартиры мигрантам

Россия уже каждому мигранту отдала свою страну , квартиру и и все остальные прелести жизни , а не до ... ли будет такими запросами ублажать . Можем предложить только одно -жизнь в раю

НП

Наталья Павлова

А что, все ростовчане уже обеспечены жильём, что предлагается уже "за здоро́во живёшь" раздавать квартиры (лишние? из остатков квартир, не занятых коренными жителями?) чужакам? А на какие шиши? Из налогов? Больше не на что потратить эти деньги?