Политинформация В Ростове-на-Дону предложили помогать мигрантам устраиваться на работу и раздавать квартиры Удивительно, как наши чиновники порой не понимают ситуацию с мигрантами или намеренно её ухудшают.
Есть предложение: надо бесплатно раздавать квартиры мигрантам
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Россия уже каждому мигранту отдала свою страну , квартиру и и все остальные прелести жизни , а не до ... ли будет такими запросами ублажать . Можем предложить только одно -жизнь в раю
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1 час.
НП
Наталья Павлова
А что, все ростовчане уже обеспечены жильём, что предлагается уже "за здоро́во живёшь" раздавать квартиры (лишние? из остатков квартир, не занятых коренными жителями?) чужакам? А на какие шиши? Из налогов? Больше не на что потратить эти деньги?
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1 час.
SS
Sergey Sergey
Уроды
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19 сек.
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