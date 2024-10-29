Финиш «Оздоровлению» - дел нЕФПроворт: на что теперь может рассчитывать Астраханская область при расчистке водоемов

Пока наш регион в одной связке просителей с Волгоградской областью и Краснодарским краем. Близится к завершению 2024 год, а с ним и нацпроект «Экология» с его федеральными проектами «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», в рамках которых велась масштабная работа по расчистке местных рек, ильменей и ериков и строительству на них гидротехнических сооружений для удержания водного баланса.