В российском регионе нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

ТАСС: Неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА нашли в Ахтубинске Неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нашли в частном секторе в одном из районов Ахтубинска в Астраханской области.