В российском регионе нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

ТАСС: Неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА нашли в Ахтубинске Неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нашли в частном секторе в одном из районов Ахтубинска в Астраханской области.
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