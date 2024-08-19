Молдова и Испания завершили процедуры по конвертации водительских прав

Молдова и Испания завершили внутренние процедуры, необходимые для реализации Соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года.
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