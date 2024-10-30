По делу о даче взятки экс-главе вещуправления МО арестованы активы взяткодателя

Имущество гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова на сумму более 35 млн рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере при исполнении госконтракта с Минобороны РФ.
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