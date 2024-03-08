Турецкие фашисты бомбят электростанции и больницы в Сирии

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ (ИА Реалист). Турецкие фашисты усилили бомбардировки гражданской инфраструктуры на северо-востоке Сирии, включая электростанции, электрические сети региона, медицинские учреждения и нефтяные месторождения.
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