В юбилейный для Салехарда год ещё один трудовой коллектив празднует круглую дату

Они ответственны за красоту и здоровье северян. Они применяют инновационную продукцию и вводят новые процедуры с использованием нефритовых камней с Полярного Урала, ямальских трав и вытяжки из оленьих пантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии