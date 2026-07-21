«Картофель есть, а продать некому»: почему российский урожай гниёт на складах, пока магазины закупают импорт Елена ГалицкаяРоссийские фермеры снова столкнулись с проблемой, которая в последние годы становится всё более острой: урожай выращен, склады заполнены, но товар не находит своего покупателя.