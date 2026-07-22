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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев о подготовке вратарей: «Ловле и правильному падению сейчас в академиях уделяют мало внимания»

Игорь Акинфеев рассказал о тренировках под руководством бывшего голкипера ЦСКА Юрия Пшеничникова «Когда мне было 11-12 лет, вратарские тренировки проводил Юрий Павлович Пшеничников, чемпион-1970 в составе ЦСКА.

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