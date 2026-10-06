Из-за атак России «Ашан» и другие крупные сети Киева готовятся к проблемам с передвижением между левым и правым берегами — Forbes

Из-за атак России «Ашан» и другие крупные сети Киева готовятся к проблемам с передвижением между левым и правым берегами, сообщает Forbes.
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