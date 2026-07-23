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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пресс-секретарь Белого дома о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Не знаю, обсуждали ли они это. Президент с большим уважением относится к работе Джанни в ФИФА»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на информацию о том, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН .

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