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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо об обновлении клубного рекорда по подборам: «Большое достижение. Этого у вас уже никому не отнять»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал, что для него означает обновление рекорда Карима Абдул-Джаббара по подборам в составе клуба из Висконсина.

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