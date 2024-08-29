#Сводка на утро 29 августа 2024 года ▪Ночью по тыловым районам противника применялось ракетное вооружение и более 40 БПЛА «Герань».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 29 августа 2024 года ▪Ночью по тыловым районам противника применялось ракетное вооружение и более 40 БПЛА «Герань».
Свежие комментарии