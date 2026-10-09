Древние египтяне использовали чертежи вместо калькулятора

Писцы римского Египта сопровождали математические задачи рисунками геометрических фигур. Они наносили на папирус треугольники, полукруги и другие схемы, подписывали стороны числами и отмечали результаты вычислений.
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