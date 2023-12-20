В Молдавии заявили об опасности евроинтеграции из-за однополых пар

Лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что Евроинтеграция угрожает семейным ценностям Молдавии, так как католическим священникам разрешили благословлять однополые пары.
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