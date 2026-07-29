Хирурги ГКБ имени Ерамишанцева провели уникальную операцию по реплантации

В Центр микрохирургии кисти ГКБ имени А.К. Ерамишанцева поступила молодая пациентка с тяжелой травмой: обручальное кольцо зацепилось за забор, и резкое движение руки привело к полному отрыву безымянного пальца.
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