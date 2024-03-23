СК попросил очевидцев теракта в "Крокусе" предоставить информацию о ЧП

Известия/EDUARD KORNIYENKO Следственный комитет РФ обратился к гражданам, которые в момент теракта были в помещениях "Крокус Сити Холла", и ко всем очевидцам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины произошедших событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии