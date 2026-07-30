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Царьград

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Премодерация, как спасение девочек от «легких денег»: Останина развеяла опасения о цифровой цензуре

Премодерация, как спасение девочек от «легких денег»: Останина развеяла опасения о цифровой цензуре

Депутат Останина уточнила предложение о премодерации: это защита девочек, а не цензура.Предложение главы думского комитета по защите семьи Нины Останиной ввести премодерацию пользовательского контента в соцсетях было неверно истолковано частью общественности.

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