Зачем телефонные мошенники «шифруются» под сотрудников компаний сотовой связи?

«У меня произошла любопытная история. В мае я сменил мобильного оператора. Как только это произошло, на мой телефон поступил звонок от мужчины с приятным голосом, который представился сотрудником «Теле 2» (раньше я пользовался их услугами).
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