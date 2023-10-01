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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вик Уайлд: «Хочу получить поддержку от Минспорта, чтобы я мог концентрироваться на победе на Олимпиаде-2026»

«Я уже знал об этом решении (продлении отстранения россиян). Мы вернемся, когда мы вернемся. Если Минспорта России поддерживает меня, когда я жду, тогда я буду готов выиграть международные соревнования.

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