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Аргументы недели

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Похитители подростка в Петербурге получили до девяти лет колонии строгого режима

Похитители подростка в Петербурге получили до девяти лет колонии строгого режима

В Санкт-Петербурге суд признал местных жителей виновными в похищении несовершеннолетнего и вымогательстве денег в особо крупном размере.

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