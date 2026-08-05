The reaction to the beating of a Russian-speaking girl was qualified by the State Security Service of Georgia as "sabotage"

The State Security Service of Georgia has launched an investigation under the article "Sabotage" in connection with a "discrediting information campaign organized from abroad to the detriment of the state interests of Georgia.
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