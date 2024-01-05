По центрам принятия решений и объектам ВПК: в Минобороны РФ сообщили о 41 групповом ударе по целям на Украине за неделю

Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по украинским центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса страны, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.
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