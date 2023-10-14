1. Футбольные власти Израиля возмущены отсутствием должной поддержки от англичан: израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС, а глава футбольной федерации обвинил FA в трусости за отказ подсветить «Уэмбли» в цвета флага Израиля.
Израиль раскритиковал АПЛ и FA, бейсбол и флаг-футбол будут на Олимпиаде, три сборные вышли на Евро, сбежавший игрок «Шахтера» и другие новости
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Лена Мисько
Сегодня в квалификации на Евро классный матч – Голландия с Францией. В первой игре французы уничтожили 4:0, теперь ответка. Французы в принципе мощные, в этом отборе у них пять побед из пяти. Ноль пропущенных, 15 забитых. Голландцы с Куманом во главе не очень стабильны в плане результатов, но держат планку открытой игры и большого количества голов. К тому же будут хотеть отыграться за первый матч. Короче, должны быть голы. Хорошая линия на тотал больше 3-х – с кэфом 2,35.
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8 час.
КузнецовВВ
в КХЛ продолжает разрывать соперников московский Спартак. Сегодня красно-белые одержали пятую победу подряд обыграв нижегородское Торпедо в гостях со счетом 4:2. Первая спартаковская тройка нападения Голдобин - Порядин - Морозов занимают первое, второе и четвертое места в списке лучших бомбардиров КХЛ, а сам Спартак самый результативный клуб КХЛ, после 19 матчей 70 забитых голов, и опережает ближайшего преследователя ( Ак Барс ) на 10 шайб
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7 мин.
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