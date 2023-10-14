Израиль раскритиковал АПЛ и FA, бейсбол и флаг-футбол будут на Олимпиаде, три сборные вышли на Евро, сбежавший игрок «Шахтера» и другие новости

Лена Мисько

Сегодня в квалификации на Евро классный матч – Голландия с Францией. В первой игре французы уничтожили 4:0, теперь ответка. Французы в принципе мощные, в этом отборе у них пять побед из пяти. Ноль пропущенных, 15 забитых. Голландцы с Куманом во главе не очень стабильны в плане результатов, но держат планку открытой игры и большого количества голов. К тому же будут хотеть отыграться за первый матч. Короче, должны быть голы. Хорошая линия на тотал больше 3-х – с кэфом 2,35.