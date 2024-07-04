Пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как им удается дозвониться до президентов

Известные пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (он же — Алексей Столяров) в беседе с «360» рассказали, что некоторые главы государств сами оставляют им свои телефонные номера, а после разговора иногда обмениваются сообщениями.