Пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как им удается дозвониться до президентов

Известные пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (он же — Алексей Столяров) в беседе с «360» рассказали, что некоторые главы государств сами оставляют им свои телефонные номера, а после разговора иногда обмениваются сообщениями.
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