Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области были предприняты определенные действия, которые предоставят возможность в заметной мере снизить шансы Украины на проведение успешной контрнаступательной операции.
Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области были предприняты определенные действия, которые предоставят возможность в заметной мере снизить шансы Украины на проведение успешной контрнаступательной операции.
Свежие комментарии