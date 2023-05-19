Общественная служба новостей

1 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Z Muliphein
    А кто-то ещё ругает собак... Да собаки по сравнению с ЭТИМИ просто белые и пушистые😨В Новокузнецке то...
  • Максим Максимов
    Суки пришлые, чтоб вас нашли всех и жестко или жестоко наказали.В Новокузнецке то...
  • Sergiy Che
    А Петров и Боширов что думают??))МК: Баширов и Вас...

Рогов рассказал о мерах по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление

Рогов рассказал о мерах по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области были предприняты определенные действия, которые предоставят возможность в заметной мере снизить шансы Украины на проведение успешной контрнаступательной операции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх