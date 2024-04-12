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Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по горному комбинату в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по горному комбинату в Кривом Роге

Российские войска нанесли удар по производственным объектам в Днепропетровской области. Мощный взрыв прогремел в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

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