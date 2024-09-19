В Орловской области внезапно резко сократился дефицит врачей в медучреждениях

ТГ

Татьяна Гусева

Платить надо врачам нормальную зарплату! Я про терапевтов и специалистов в поликлиниках, про бригады скорой помощи. В больницах и пациенты доплачивают. А в поликлиниках они на голой мизерной зарплате.