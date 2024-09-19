В Орловской области внезапно резко сократился дефицит врачей в медучреждениях

В Орловской области не хватает порядка 200 врачей и 350– 400 средних медицинских работников. Такие данные озвучил заместитель руководителя регионального Департамента здравоохранения Владимир Николаев на заседании профильного комитета облсовета 18 сентября.
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