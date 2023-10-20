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Логинова: никаких последствий с решением WADA не наложено на операционную деятельность РУСАДА

Логинова: никаких последствий с решением WADA не наложено на операционную деятельность РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась касательно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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