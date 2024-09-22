Кураховский котел: российская армия продолжает наступать на донецком фронте

Российские войска продолжают планомерно освобождать Донбасс. На этой неделе штурмовые отряды группировки «Юг», выбив врага из населенных пунктов Георгиевка и Желанное Первое, сформировали отчетливый котел в районе Курахово, на подступах к которому идут ожесточенные боевые действия.