Кураховский котел: российская армия продолжает наступать на донецком фронте

Российские войска продолжают планомерно освобождать Донбасс. На этой неделе штурмовые отряды группировки «Юг», выбив врага из населенных пунктов Георгиевка и Желанное Первое, сформировали отчетливый котел в районе Курахово, на подступах к которому идут ожесточенные боевые действия.
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