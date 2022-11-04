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«Проигрывает вся команда». Том Тибодо пока не планирует изменения в стартовой пятерке «Никс»

Главный тренер «Никс» Том Тибодо заявил, что пока что не планирует вносить изменения в стартовую пятерку команды, которая стартовала в сезоне с результатом 3-4.

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